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Fenerbahçe ve Paribu'dan Yeni İş Birliği Anlaşması

Fenerbahçe, Paribu'yla yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi. İş birliği detayları ve elde edilecek gelir hedefleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:07
Fenerbahçe ve Paribu'dan Yeni İş Birliği Anlaşması

Fenerbahçe ve Paribu, İş Birliği Anlaşmasını Yeniledi

Fenerbahçe Kulübü, 2021 yılında başlattığı iş birliği anlaşmasını Paribu ile yeniledi. Yenileme imza töreni, Fenerbahçe’nin Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törende, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Paribu Kurucusu ile CEO'su Yasin Oral yer aldı.

Fenerbahçe Token'ın Başarıları

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, 2021 yılının ağustos ayında Paribu borsasında işlem görmeye başlayan Fenerbahçe token'ın ön satışının ardından 500 bin token’ın saniyeler içinde satıldığını belirtti. Bilecik, o dönemde 190 milyon 700 bin token'ın %10'unu arz ettiklerini ve bu sürecin ardından kulübün kasasında önemli bir gelir sağlandığını ifade etti.

Bilecik, "Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekir. Şimdi de bunu başardığımızı düşünüyoruz. İş birliğimizi daha da genişleterek, taraftarlarımıza özel fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." diyerek kulübün hedeflerini aktardı.

Yasin Oral'dan Beklentiler

Paribu CEO'su Yasin Oral, Fenerbahçe token'ın üzerinde uzun süredir çalıştıklarını vurguladı. Oral, "Fenerbahçe token, ilk gününde 150 milyon dolarlık hacim yaparak kulübe 52 milyon dolarlık gelir sağladı. Bu rekorun kırılacağına pek ihtimal vermiyorum." dedi.

Oral, kulübün varlıkları ile taraftarları buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini, yaklaşık 15 milyon doların üzerinde bir gelir beklentisi öngördüklerini açıkladı. Oral, "Token sahipliği tamamen kulüpte. Diğer kulüplerin aksine burada gerçek bir sahiplik söz konusu." ifadelerini kullandı.

İmza Töreni ve İleriye Dönük Hedefler

Yapılan açıklamaların ardından iş birliği anlaşması imzalanmış olup, toplantı fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi. Gelecek planları arasında 24 farklı kategoride futbol takımına ve 13 farklı kategoride basketbol takımına özel fırsatlar sunarak kulübe önemli gelir sağlamayı hedeflemektedir.

Fenerbahçe Kulübü, Paribu'yla 2021 yılında yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü, Paribu'yla 2021 yılında yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağda), Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik (solda) ile Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral (ortada) hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Paribu'yla 2021 yılında yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi. Ülker...

Fenerbahçe Kulübü, Paribu'yla 2021 yılında yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağda), Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik (solda) ile Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral (ortada) hazır bulundu.

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