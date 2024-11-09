Fenerbahçe ve Sivasspor 37. Randevusuna Çıkıyor

Fenerbahçe ile Sivasspor Yeni Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Fenerbahçe ve Net Global Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de toplamda 37. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne dek oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 20 galibiyetle öne çıkarken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez sahadan galip ayrıldı. 9 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İstatistiklerle Dolu Bir Rekabet

Bu mücadelelerde Fenerbahçe, toplamda 77 gol atarak Sivasspor'un 47 golüne karşılık verdi. Geçen sezonun ikinci devresinde oynanan lig maçı ise 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Kadıköy'deki Mücadeleler

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor'a karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. İstanbul’da oynanan 18 lig maçında, Fenerbahçe 13 galibiyet elde ederken, Sivasspor 3 kez kazanmayı başardı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe toplamda 41 gol atarken, Sivasspor 18 gol kaydetti.

Dikkat Çeken Skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda 5-1 ile elde etti. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evinde 2-0’lık galibiyetler aldı. 2019-2020 sezonunda ise Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Ayrıca, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşma ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da yaşanan 5-2'lik skor, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar arasında yer alıyor. Bu karşılaşmalarda toplamda 7 gol atılmıştır.