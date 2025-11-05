Fenerbahçe — Viktoria Plzen: Avrupa Ligi’nde 13 Sezon Sonra Randevu

Fenerbahçe yarın Viktoria Plzen ile deplasmanda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00’te Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puana ulaştı; Plzen ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda bulunuyor. Süper Lig’de Beşiktaş derbisini kazanarak yükselişini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

3. randevu: 2012-2013 hatırlatması

İki ekip, Avrupa kupalarında ilk kez 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon Avrupa Ligi’nde yarı finale giden yolunda Plzen’i son 16 turunda eledi. Deplasmandaki ilk maçta Pierre Webo’nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki takım, 14 Mart 2013’ten sonra üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 294. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarınki mücadeleyle birlikte toplam 294. maça çıkacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 116 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı. Kanarya rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.

Kupa 2’de 152. maç

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe şimdiye kadar 151 karşılaşma oynadı; yarınki maçla bu sayı 152 olacak. Bu kulvarda sarı-lacivertliler 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe bu süreçte 212 gol kaydederken, kalesinde 191 gol gördü.

Çekya ekipleriyle 16. randevu

Fenerbahçe, daha önce Çekya takımlarıyla 15 müsabakaya çıktı. En fazla karşılaştığı ekip Sparta Prag oldu: 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Geçen yıl Avrupa Ligi’nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022’de UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Ayrıca Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla 2’şer maç oynandı. Fenerbahçe, Çekya takımlarına karşı 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Viktoria Plzen'de Martin Hysky etkisi

Viktoria Plzen, Çekya Ligi’nde bu sezon 14 maça çıktı; 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Plzen’de Martin Hysky yönetiminde son 5 karşılaşmada (3 lig, 1 Avrupa Ligi, 1 yerel kupa) 5 galibiyet elde edildi. Plzen ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımın en golcüsü Rafiu Durosinmi olup tüm kulvarlarda 11 gol kaydetti; Matej Vydra 9, Ganalı Prince Kwabena Adu ise 6 golle takıma katkı sağlıyor.

Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da öne çıkıyor

Fenerbahçe’nin milli hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi’nde takımının attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçın tamamında 11’de başladı.

Hakem kadrosu

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jannick Van Der Laan olurken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak; Higler’e AVAR’da Richard Martens eşlik edecek.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARIN ÇEKYA EKİBİ VİKTORİA PLZEN'E KONUK OLACAK (ARŞİV)