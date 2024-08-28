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Fenerbahçe Voleybol Takımları Medicana ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımları, Medicana ile bir yıllık sağlık ve isim sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:44
Fenerbahçe Voleybol Takımları Medicana ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Voleybol Takımlarında Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları için Medicana ile bir yıllık isim ve sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine katılan önemli isimler arasında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana Sağlık Grubu CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki ve takım kaptanları yer aldı.

Burak Kızılhan'ın Açıklamaları

Törenin açılışında Burak Kızılhan, eski teknik direktör Christoph Daum'un vefatına dair başsağlığı diledikten sonra anlaşmanın önemine değindi. Kızılhan, "Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri. Medicana ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Fenerbahçe ve Türk sporuna önemli katkılarda bulunacak." dedi.

Hedefler Büyük

Kızılhan, Fenerbahçe'nin voleybolda büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Tüm kupalara talibiz. Medicana'nın destekleriyle hedeflerimize ulaşacağız." açıklamasında bulundu. Ayrıca, şubitlerinde sponsor sayısının arttığını ve boş mecra kalmayacağını belirtti.

Medicana'dan Destek ve Teşekkür

Medicana Sağlık Grubu CEO'su Reha Özkaya, "Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşma gurur verici. İki büyük marka, sağlık ve spor alanında birlikte hareket edecek." diyerek sürdürülebilir başarının önemine dikkat çekti.

Takım Kaptanlarının Düşünceleri

Kadın takım kaptanı Eda Erdem, Medicana'nın desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti. Erkek takım kaptanı Fabian Drzyzga ise, Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu vurgulayarak sponsorluk anlaşmasının kendilerine hayırlı olmasını diledi.

Fenerbahçe'nin voleybol branşı, Medicana'nın desteği sayesinde daha da güçlenerek, yeni sezona başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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