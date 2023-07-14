Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu! Sarı lacivertli takımdan Beşiktaş'a büyük şok

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan bir takım olarak sıcak saatler yaşıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Bu transferle birlikte şampiyonluk özlemini sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'ın da istediği bir oyuncuyu kadrosuna kattı.



3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI





Transfer sezonunun en aktif takımlarından biri olan Fenerbahçe, Alexander Djiku transferini resmen duyurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine yöneticimiz Selahattin Baki ve sportif direktörümüz Mario Branco da katıldı. Alexander Djiku'ya hoş geldin diyor, Fenerbahçe ailesi olarak başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 31 maçta görev alarak takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin transfer atağının süreceği ve kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda iddialı bir şekilde ilerleyeceği belirtiliyor. Taraftarlar, yeni transferlerle birlikte umutlarını yeniden yeşertirken, takımın performansını merakla bekliyor.