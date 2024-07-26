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Fenerbahçe Yöneticilerinden TFF Başkanı'na Ziyaret

Fenerbahçe yöneticileri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulunarak projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:26
Fenerbahçe Yöneticilerinden TFF Başkanı'na Ziyaret

Fenerbahçe Yönetimi TFF'yi Ziyaret Etti

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Fikir Alışverişi Yapıldı

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, güncel gelişmeler üzerine sohbetler yapılarak Türk futboluna katkıda bulunabilecek projeler tartışıldı.

A Milli Takım Forması İkramı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım formasını takdim etti.

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