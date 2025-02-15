Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı: Şampiyonluk Heyecanı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli takımın Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan faaliyetler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kızılhan, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine yürekten inandıklarını belirtti.

Kalamış’taki Toplantı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, Kızılhan, kulübün eski kaptanlarından Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, şubat ayında hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli ve eski milli futbolcu Ogün Altıparmak’ı da andı.

Stadyum ile İlgili Yenilikler

Kızılhan, Ülker Stadı'ndaki aydınlatma sisteminin yenilendiğini vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının stadyum çatısına yazıldığını belirten Kızılhan, bu projenin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı simgelediğini ifade etti.

Açık Artırma Duyurusu

Aydınlatma sisteminin söküm işlemine de değinen Kızılhan, "Sonsuza dek Fenerbahçe'nin ışığında" söylemiyle açık artırmaya sunulan 100 üniteden 99'unun taraftarların beğenisine sunulduğunu ve 100. ünitenin müzede sergilendiğini açıkladı.

Takım Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü bünyesindeki sporcuların başarılarından da bahsetti. Erkek futbol takımının son dönem yükselişini vurgulayan Kızılhan, bu başarıda camianın kenetlenmesinin önemine dikkat çekti.

"Teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde, yeni transferlerimizle birlikte hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz," dedi. Perşembe günü Anderlecht ile oynanacak maç için özgüvenli olduklarını da ekledi.

Başarı Dilekleri

Kızılhan, yarın sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçı için takıma başarılar dilerken, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Türkiye Kupası finalinde de başarılar diledi. Ayrıca, haftaya oynanacak derbi maçında 2,500 taraftarın stadyumda destek vereceğini vurgulayarak, galibiyet için ümitle konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı alamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı alamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda konuşma yaptı.