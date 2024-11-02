Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Maçına Güven

Koç, yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yönelik, "Yarın yolumuz açık olsun, güzel bir maç olsun. 3 puanı alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İçsel ve Dışsal Sorunlar

Toplantıda, Koç, Kulüp içindeki sabırsızlık ve dışarıdaki rekabet ortamına da değindi. "Teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu sabrı vermeyen camiamızın sabırsızlığı da bu durumdan etkilidir" dedi.

Kimseye Muhtaç Olmamak

Fenerbahçe'nin bağımsız kalmasının önemine vurgu yapan Koç, "Bizim için en büyük başarı, kulübümüzün kimseye muhtaç olmamasıdır." şeklinde konuştu.

Haksız Rekabet ve Adalet Arayışı

Ali Koç, yanlarında adalet talep ederken yaşanan haksızlıkları eleştirerek, "Bu yapı camiaların kaderleriyle oynuyor." sözlerine yer verdi.

Yeni Yönetimin Zamana İhtiyacı Var

Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı yeni yönetimin zamana ihtiyacı olduğunu kabul ettiğini belirterek, hakem hatalarının Fenerbahçe'ye verdiği zararları vurguladı.

İlgili Kurumlarla İletişim ve Teşekkürler

Fenerbahçe'nin illegal bahis ile mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığına gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti. "Gerekli incelemeler başladı." dedi.

Adil Rekabet İçin Mücadele

Futbolcular arasında yaşanan sözleşme farklarına dikkat çeken Koç, "Açıklanan rakamlarla gerçekler arasında büyük fark var. Bunlar nasıl fonlanıyor?" diyerek şeffaflık isteminde bulundu.

Sonuç Olarak

Ali Koç, Türkiye'nin kutuplaşmasını önlemek için birlik çağrısında bulunarak, "Milyonlarca taraftarın umudu, Türk futboluna yuvalanmış bir yapının ellerinde kalmamalıdır." şeklinde sözlerini tamamladı.