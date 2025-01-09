Fenerbahçe Yüzücüleri Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı'dan Ali Koç'a Özel Ziyaret

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda başarı elde eden Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:45
Fenerbahçe Yüzücüleri Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı'dan Ali Koç'a Özel Ziyaret

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüleri Kuzey Tunçelli ve Emre Sakçı, kulüp başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette asbaşkan Hamdi Akın da yer aldı. Kuzey Tunçelli, şampiyonada 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle Türkiye ve ‘Dünya Gençler Rekoru’ kırmıştı. Bu başarı mücadelesinin ardından, Ali Koç'a ‘İlk Dünya Gençler Rekor Belgesi’ hediye etti.

Ali Koç, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, "Kuzey, bana ilk Dünya Gençler Rekor Belgesini hediye getirdi ama ben kendisinden izin aldım bu belgeyi müzemize koyacağız. Camiamız ve ülkemiz için kazandığınız madalyalar için Allah sizden gani gani razı olsun. Ülkemize ve Fenerbahçemize bir sürü madalya kazandırmanızı ve hedefleriniz ötesine ulaşmanızı diliyorum. Bunun olması için de en önemli şey sağlık, Allah sizi sakatlıktan ve hastalıktan korusun" şeklinde konuştu.

Kuzey Tunçelli ise, "Bize en başından beri destek verdiğiniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah Fenerbahçe’ye başarılar kazandırarak gururlandırmaya devam edeceğiz" diyerek duygularını paylaştı.

Emre Sakçı da sözlerine ekleyerek, "Türk sporcuları olarak önce bayrağımıza, sonra kulübümüze yakışır şekilde sporcular olmaya gayret ediyoruz. Kulaçlarımızı da başarılar için atıyoruz. Ülkemize de güzel başarılar getirdik" ifadelerini kullandı.

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