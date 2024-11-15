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Fenerbahçe, Zenit'i 2-1'le Geçti

Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti. Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleri zaferi getirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:02
Fenerbahçe, Zenit'i 2-1'le Geçti

Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Zenit'i Yendi

Fenerbahçe, hazırlık maçında konuk ettiği Rus ekibi Zenit'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin etkili oyunuyla dikkat çekti.

İlk Yarıda Karşılıklı Gol Perdesi

20. dakikada Fenerbahçe, Cenk Tosun'un golü ile öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Cenk, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak durumu 1-0 yaptı.

Ancak Zenit, 35. dakikada eşitliği sağladı. Akhmetov’un ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada, Erokhin altıpas içinde vuruşunu yaparak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci Yarıda Fenerbahçe Üstünlüğü Ele Geçirdi

İkinci yarının başlarında, 57. dakikada Santos tarafından kullanılan kornerde, Sobolev'in indirdiği top Luciano’nun önünde kaldı. Ancak Luciano’nun vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

63. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçmeyi başardı. Sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic’e aktardı. Tadic’in pasıyla topla buluşan Mercan, ceza yayı civarından yaptığı etkili vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Final düdüğü ile birlikte, Fenerbahçe müsabakayı 2-1'lik skorla kazanarak hazırlık maçında önemli bir galibiyet elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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