Fenerbahçe, Zenit'i Ağırlayacak: Bilet Fiyatları Belli Oldu

Fenerbahçe, Zenit İle Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Fenerbahçe, yarın Rus futbolunun önemli temsilcilerinden Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bilet Fiyatları ve Geçerlilik Bilgisi

Karşılaşma için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak bu karşılaşmada, kombine biletlerin geçerli olmayacağı vurgulandı.

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