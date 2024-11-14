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Fenerbahçe, Zenit'i Ağırlayacak: Bilet Fiyatları Belli Oldu

Fenerbahçe, yarın Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:59
Fenerbahçe, Zenit'i Ağırlayacak: Bilet Fiyatları Belli Oldu

Fenerbahçe, Zenit İle Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Fenerbahçe, yarın Rus futbolunun önemli temsilcilerinden Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bilet Fiyatları ve Geçerlilik Bilgisi

Karşılaşma için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak bu karşılaşmada, kombine biletlerin geçerli olmayacağı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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