Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Rüzgarı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde, Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakiplerini 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek turnuvada önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Önemli Anları

Maçın 33. dakikasında Fenerbahçe, kaleci Ertuğrul Çetin'in hızlı başlattığı atakta öne geçti. Mert Hakan Yandaş, rakip savunmanın hatasını değerlendirerek Talisca'yı gördü. Talisca’nın uzak direğe gönderdiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

41. dakikada ise Erzurumspor FK’nın umutlandığı bir an yaşandı. Sağdan Cengiz Ünder'in ortasında Djiku, altıpas önünde iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

İkinci Yarıda Fenerbahçe Fırtınası

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının 49. dakikasında penaltı kazandı. Cenk Tosun, ceza sahasında Yakup Kırtay tarafından düşürülmesi ile penaltı noktasına gitti ve 50. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

78. dakikada Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden attığı şık şut ile 3. golü buldu: 3-0.

81. dakikada farkı 4’e çıkaran Fenerbahçe’de En-Nesyri, Oğuz Aydın'ın pasında kaleciyi geçti ve meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı. Skor 4-0 oldu.

89. dakikada ise, İsmail Yüksek’in arka direğe attığı ortada Oğuz Aydın, kafayla iliyelen harika bir pasla topu En-Nesyri'ye bıraktı, o da boş kaleye göndererek durumu 5-0 yaptı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe bu etkileyici galibiyetle karşılaşmayı 5-0 kazanarak, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iddiasını sürdürdü.