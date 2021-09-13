Fenerbahçe’de 10 oyuncu sakatlandı

Süper Lig’in 4’ünci haftasında Fenerbahçe Sivasspor ile 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’de sezonun başı olmasına rağmen sakatlıkların çokluğu dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe’de son olarak Tisserand sakatlandı. Ayrıca sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçına girse de 14 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe’de sezon başından itibaren Valencia, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş gibi isimler de sakatlanmıştı. Sarı lacivertlilerde sezonun başı olmasına rağmen 10 sakatlık yaşandı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın antrenmanları nedeniyle yaşanan sakatlıklar sorgulanmaya başladı.