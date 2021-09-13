Fenerbahçe’de 10 oyuncu sakatlandı

Süper Lig’in 4’ünci haftasında Fenerbahçe Sivasspor ile 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’de sezonun başı olmasına rağmen sakatlıkların çokluğu dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe’de sezon başından itibaren Valencia, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş gibi isimler de sakatlanmıştı. Sarı lacivertlilerde sezonun başı olmasına rağmen 10 sakatlık yaşandı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın antrenmanları nedeniyle yaşanan sakatlıklar sorgulanmaya başladı.
Son Güncelleme: 13.09.2021 14:05