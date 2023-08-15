Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kimse o ismim gitmesini beklemiyordu: Yeni takımı ve bonservis bedeli…

Arda Güler’in ayrılığı sonrası Sarı Lacivertli takımdan bir isim daha veda ettiğini açıkladı. Attila Szalai'yi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertliler, Macar stoperden 12.3 milyon euroyu kasasına koymuştu. İşte tüm detaylar…

İMZANIN ADRESİ İSTANBUL

20 yaşındaki Fayed, sağlık sorunları için İstanbul’a davet edildi. Transfer süreci devam ederken kulüpten yapılan açıklamalar dikkat çekti. Yüksek potansiyel olan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i sarı lacivertli takımın renklerine bağlanması için görüşmelerim başladığı duyuruldu.





FENERBAHÇE’DE AYRILIK

Berisha’dan 4, Bruma’dan 6.5 ve Rossi’den 5.1 milyon euroluk elde edilirken Fenerbahçe’den bir ayrılık açıklaması daha geldi. Sezon başında Flamengo’dan 3 milyon Euro transfer bedeli eden Arao için takımdan göndermek için çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi. Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atmaya hazırlanıyor.