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  3. Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kimse o ismim gitmesini beklemiyordu: Yeni takımı ve bonservis bedeli…

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kimse o ismim gitmesini beklemiyordu: Yeni takımı ve bonservis bedeli…

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Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Kimse o ismim gitmesini beklemiyordu: Yeni takımı ve bonservis bedeli…
Süper ligin başlamasıyla beraber transfer süreci devam ederken bu defa Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık haberi geldi. Kimsenin beklemediği o isim takıma veda ediyor.

Arda Güler’in ayrılığı sonrası Sarı Lacivertli takımdan bir isim daha veda ettiğini açıkladı. Attila Szalai'yi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertliler, Macar stoperden 12.3 milyon euroyu kasasına koymuştu. İşte tüm detaylar…

İMZANIN ADRESİ İSTANBUL 

20 yaşındaki Fayed, sağlık sorunları için İstanbul’a davet edildi. Transfer süreci devam ederken kulüpten yapılan açıklamalar dikkat çekti. Yüksek potansiyel olan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i sarı lacivertli takımın renklerine bağlanması için görüşmelerim başladığı duyuruldu. 

fenerbahçe ayrılık

FENERBAHÇE’DE AYRILIK 

Berisha’dan 4, Bruma’dan 6.5 ve Rossi’den 5.1 milyon euroluk elde edilirken Fenerbahçe’den bir ayrılık açıklaması daha geldi. Sezon başında Flamengo’dan 3 milyon Euro transfer bedeli eden Arao için takımdan göndermek için çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi. Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atmaya hazırlanıyor.

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