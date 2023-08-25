Fenerbahçe'de deprem: O ismin görevine son verildi

Fenerbahçe yaptığı transferlerle gündeme gelirken bu ismin görevine son verilmesi bütün taraftarı şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE O İSMİN GÖREVİNE SON VERDİ

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takım Başantrenörü Marina Maljkovic takımdan ayrılmak istedi ve takım isimle vedalaştı. Fenerbahçe yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi; 'Marina Maljkovic kulübümüzle 2023-2024 sezonu için kontranı olması ve yeni sezon planları sebebiyle bizimleydi.





Buna rağmen 21 Ağustos Pazartesi günü görevden ayrılmak istediğini hiçbir sebep yokken bize iletti. Bu şekilde sözleşmesi sonlandırıldı. Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-2023 sezonlarında verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.' Basketbol takımı Maljkovic yönetimiyle Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarını tatmıştı.