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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Luan Peres'e veda yolu göründü

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Luan Peres'e veda yolu göründü
Fenerbahçe'de ayrılıklar bitmek bilmiyor. Luan Peres bu koşulu yerine getirmezse Fenerbahçe macerası sona erecek. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli takımda bir ayrılık daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Peres'in doktorları tarafından önerilen ameliyat, oyuncunun Fenerbahçe kariyerinin sonuna yaklaştığını işaret ediyor.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin 2-3 ayı bulması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi, bu dönemi nasıl değerlendireceği konusunda çalışmalara başladı. Yabancı oyuncu sınırlamalarını aşmak ve kadroyu rahatlatmak isteyen sarı-lacivertliler, Luan Peres'in menajeriyle temasa geçti. Sözleşmenin dondurulması, oyuncunun tedavi sürecini beklerken takımın da kadro açısından rahatlamasını sağlayacak bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

luan peres

Bununla birlikte, Rus ekibi Spartak Moskova da Peres'in durumunu yakından takip ediyor. Eğer oyuncu ameliyat olmaktan vazgeçerse, Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'ye bir teklif yapması bekleniyor. Bu durumda Peres, Moskova'nın kadrosuna katılabilir.

Luan Peres'in Fenerbahçe macerası, yaşadığı sakatlık nedeniyle sona erme ihtimaliyle karşı karşıya. Takımın ve oyuncunun geleceği hakkındaki belirsizlikler yakından takip ediliyor.

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