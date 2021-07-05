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Fenerbahçe’de forvete Bony veya Sporar

Teknik direktör belirsizliğinin çözülmesinin ardından transfer hız veren Fenerbahçe’de golcü arayışları başladı. Sarı lacivertlilerin listesinde Sporting’den Andraz Sporar ve Al İttihad forması giyen Wifried Bony yer alıyor. Başkan Ali Koç iki oyuncu için nabız yokluyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:17
Fenerbahçe’de forvete Bony veya Sporar
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Teknik direktörlük koltuğuna eski hocası Vitor Pereirar’yı getiren Fenerbahçe’de oklar transfer çevrildi. Transferin ilk sırasına golcüyü yazan sarı kanaryada başkan Ali Koç ve Pereira bir görüşme yapacak.


Golcü listesinde yer alan isimler arasında ise Sporting forması giyen Andraz Sporar ve Al İttihad forması giyen Wilfried Bony yer alıyor.

İki isim arasında önceliği Sporting forması giyen 27 yaşındaki Sporar’a verecek olan Fenerbahçe maliyette sorun çıkması durumunda son olarak Al İttihad forması giyen Bony ile görüşme yapacak. Bony bonservisi elinde olduğu için transferi daha kolay olarak görülüyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBony
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