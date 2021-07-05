Fenerbahçe’de forvete Bony veya Sporar

Teknik direktörlük koltuğuna eski hocası Vitor Pereirar’yı getiren Fenerbahçe’de oklar transfer çevrildi. Transferin ilk sırasına golcüyü yazan sarı kanaryada başkan Ali Koç ve Pereira bir görüşme yapacak.

Golcü listesinde yer alan isimler arasında ise Sporting forması giyen Andraz Sporar ve Al İttihad forması giyen Wilfriedyer alıyor.

İki isim arasında önceliği Sporting forması giyen 27 yaşındaki Sporar’a verecek olan Fenerbahçe maliyette sorun çıkması durumunda son olarak Al İttihad forması giyen Bony ile görüşme yapacak. Bony bonservisi elinde olduğu için transferi daha kolay olarak görülüyor.