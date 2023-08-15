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Fenerbahçe'de Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor

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Fenerbahçe'de Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Sarı-lacivertliler ile Yunan ekibi anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Panathinaikos, Willian Arao transferi için anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Yunan ekibinin formasını giyecek.

45 MAÇA ÇIKTI

Jorge Jesus döneminde transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist katkısı sağlarken. 5 kez de sarı kart gördü.

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