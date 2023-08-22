Fenerbahçe'de yaprak dökümü: İki oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferini resmi olarak duyurdu. 30 yaşındaki defans oyuncusu, İspanya'nın Valladolid Kulübü'ne transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Gustavo Henrique'ye kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarılar dileyen ifadeler kullanıldı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye katılan Gustavo Henrique'nin ayrılığıyla birlikte, kulüp yapılanmasına devam ediyor.





Gustavo Henrique'nin ayrılığının hemen ardından, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır da transfer görüşmeleri için İstanbul'dan ayrıldı. Kulüp, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Livakovic'in transferi için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi. Altay Bayındır'ın ise bu transfer sonucunda forma şansının azalması nedeniyle, kulübünden ayrılarak yeni bir kariyer hamlesi yapma ihtiyacı doğdu.





Fenerbahçe'nin transferdeki bu hamleleri, kulübün gelecek sezon için kadro yapılanmasında ciddi adımlar attığını gösteriyor. Gustavo Henrique'nin Valladolid'e transferi ve Altay Bayındır'ın geleceği hakkındaki gelişmeler, futbol dünyasında merakla takip ediliyor.