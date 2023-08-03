Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız isim ayrılıyor

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Rossi'nin kadro düzenlemeleri ve transfer çalışmaları kapsamında ayrılmasına ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Ancak kulüp, Rossi'nin yerine hangi oyuncularla takviye yapacağı konusunda çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin transfer politikası ve hedefleri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak, yıldız futbolcu Diego Rossi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Takımdaki yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'de, Rossi takıma veda eden son isim oldu.

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirimde bulundu. Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 90 maçta görev alırken, 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Diego Rossi'nin yeni adresi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Columbus Crew oldu. Fenerbahçe, resmi bildiriminde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Transferin detayları da belirlendi ve Fenerbahçe'nin kasasına 5.6 milyon Dolar girdiği açıklandı. Ayrıca, Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bir sonraki satışından da %15 pay alacak. Bu ayrılıkla birlikte, Fenerbahçe'nin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanmış oldu ve takımın geleceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, son dönemde transfer çalışmalarına hız vererek kadroda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshedilmesi, sarı-lacivertli takımın yabancı oyuncu kontenjanındaki düzenlemelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yabancı oyuncu sayısının sınırlı olduğu Türkiye'de, kulüpler kadrolarında istedikleri oyuncu sayısını aşamıyor ve bu nedenle bazı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalabiliyorlar.

Diego Rossi'nin ayrılışı, Fenerbahçe'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olduğu Columbus Crew SC kulübüne transferiyle sonuçlandı. Columbus Crew, Rossi'yi kadrosuna katarak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Bu transferle birlikte Rossi, Türkiye Süper Liginden Amerika'nın Major League Soccer (MLS) liginde forma giymek üzere ayrıldı.

Fenerbahçe'nin bu transferden 5.6 milyon Dolar kazanması, ekonomik açıdan da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kulüp, elde ettiği bu geliri yeni transferler için kullanma fırsatı bulacak. Ayrıca, Diego Rossi'nin bir sonraki transferinden de %15 pay alacak olması, Fenerbahçe'ye gelecekteki bir transferden de ek gelir sağlayabileceğinin işareti olarak görülüyor.

Rossi'nin Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından takımın taktiksel ve teknik açıdan nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Taraftarlar, yeni transferlerin kimler olacağına ve takımın sahada nasıl bir performans sergileyeceğine odaklanmış durumda. Bu ayrılıkla birlikte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına daha fazla transfer hamlesi yapması bekleniyor. Son dönemde yapılan değişikliklerle Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki performansı futbolseverler tarafından merakla takip edilecek.