Fenerbahçe'de Yeni Transfer Becao İlk Kez Takımla Çalıştı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi, İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen 27 yaşındaki stoper, ilk kez takımla çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen 27 yaşındaki stoperin ilk kez takımla çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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