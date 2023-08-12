Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi: Fred ile anlaşma sağlandı

2023-2024 Süper Lig sezonu için çalışmalar devam ederken orta saha transferi için uzun süredir üzerinde durulan isim ile anlaşmaya varıldığı bilgisi verildi. Sarı lacivertli takım Manchester United forması giyen Fred ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İşte Fenerbahçe kulübünden gelen açıklama haberimizde.





FREF KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Fred, futbol kariyerine Brezilya kulübü olan Internacional'da başlarken bu takım üzerinde Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı. 2013 Haziran ayında Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalanırken üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazanırken 2018 senedinse Manchester United'a imza atarak 2023'te EFL Kupası kazanarak adını başarılara yazdırdı.