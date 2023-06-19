Fenerbahçe'den Montella İddialarına yalanlama geldi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Montella'yla Anlaşmaya Varmadı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Montella'yla anlaşmaya varıldığı ama sonrasında ise vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı bilgi verdi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabı üzerinden yapılmış olan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından öne sürülen kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşma yapıldığı ve sonrasında ise vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezon için takımımızın başına geçecek teknik hoca konusundaki açıklama ilerleyen günler içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri bulundu.