Fenerbahçe'den TFF'ye son dakika başvurusu!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta için mücadeleler sabırsızlıkla beklenirken, takımların takvimi belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamaları üzerine TFF başvuruda bulunulduğunun bilgisini verdi.

17 Ekim 2023 tarihli programlarda çıkan iddialar üzerinde geçtiğimiz haftalarda eski hakemlerden olan Ahmet Çakar'ın Beyaz TV kanalında sergilenen Beyaz Futbol isimli programlarda ortaya çıkan bölümlerde adı geçen şahsın aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle, 4 Ekim 2023 tarihinde, Etik Kurulu nezdinde soruşturma açılması yönünde isteklerde bulunuldu.





TFF'NİN SORUMLULUĞU

Son nokta üzerinde oyunun saha içerisinde ve saha dışında dürüstlüğüne bakılarak yer alan iddialar ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal sorunlarının başında yer alıyor. Şüphe olmadan gelen iddiaların ortaya çıkmasıyla gerekli önlemlerin alınmasıyla federasyonların sorumluluğunda bulunuyor.





ADIMLAR ATILDI

Gerekli olan sorumlulukların yerine getirilmesi için federasyonlarında sorgulanmasıyla gereğin kaçınılmaz olması bekleniyor. Türk futbolunda 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor kanalında yayınlanarak ileride devam eden iddialar üzerinde 4 Ekim 2023 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan başvurular ciddiye alınarak gerekli adımların atılması beklentisi oluştu.