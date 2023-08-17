Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Gözlerin üzerinde olduğu o isimle imzalar atıldı
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Yeni sezon için çalışmalar devam ederken Fenerbahçe’den bir transfer daha geldi. Herkesin beklediği o isimle imzalar atıldı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol takımı sezon öncesinde kadro planlamaları yapılırken smaçör olarak Dick Kooy’un transfer olduğu açılandı. Kulüpten tarafından gelen açıklama üzerine Hollanda asıllı Kooy, İstanbul’a giriş yaptı.
İstanbul Havalimanı'na gelen Dick Kooy'u, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın tarafından karşılandı.
2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Halkbank'ta top oynayan 35 yaşındaki başarılı isim geçtiğimiz dönemde Polonya ekiplerinden PGE Skra Belchatow'da forma giydi.
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