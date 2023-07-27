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Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!

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Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!
Fenerbahçe yönetiminde görev alan Selahattin Baki, yaptığı bir açıklamada Wilfried Zaha'nın transferi hakkında sert sözler söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında kalmak isteyen Fenerbahçe, dün akşam 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova tarafı Zimbru karşısında başarılı bir performans gösterdi ve rakibinin sahadan 5-0 mağlup olarak ayrılmasını sağladı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Selahattin Baki, Galatasaray hakkında sert açıklamalar yaptı. Zaha'nın transferinin soygun olarak lanse edilme durumuna tepki gösteren Baki, şöyle konuştu:

"Bugün izlediğimiz maç yeni sezon öncesi bize 4-5 kat umut verdi. Kampta Dzeko, Kent gibi isimler kurduk. Dinamik Fenerbahçe yaratmak istedik. Yüzde 80 tamamlandık diyebilirim. Yeni transferimiz yolda. Taraftarlarımız lütfen müsterih olsunlar..

Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama

Zaha transferi ise, Bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray medya mensupları nasıl farkındalık yaratılacağı konusunda ders veriyor. Zaha'nın abisine teklif yaptık, yeterli bulmadılar. Sonra bize başka bir teklifle geldiler. İlk defa yılda 10 milyon avroya varan talepler gördüğümüzde bir oyuncunun menajerine cevap vermedik.

Biz Fenerbahçe'yiz. Bizler 4 gün öncesinde masadan kalktığımızı bizlere basındaki arkadaşlar bildirdi. Resmi yazışmaları bazıları olarak deşifre etmiyoruz. Transferin gidişatını görmek isteyenler zamanımızda yalnızca Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra İrfan Can ile Joao Pedro'nun transferlerini izlesin.

Hatırlarsan Florya'da bir aslan yatıyordu. İrfan Can bizi istiyordu o zaman hocaları demişti. Bir gece onu almaya gittik. Galatasaray, özel jetiyle götürdüğü Szymankski'yi hocasıyla tesislerinde görüştürdü. Karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbini kazanırız."

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