Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'de Adale Yaralanması: Ödem ve Kanama Tespit Edildi

Fenerbahçe'nin oyuncusu Çağlar Söyüncü, Rangers ile oynanan maçta sakatlandı, adalesinde ödem ve kanama belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:31
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'de Adale Yaralanması: Ödem ve Kanama Tespit Edildi

Son Dakika: Çağlar Söyüncü Sakatlandı!

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında, Çağlar Söyüncü’nün sakatlandığı öğrenildi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yaşanan bu talihsiz olay sonrasında futbolcunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.

MR Sonucunda Belirlenen Yaralanma

Maçta devam edemeyen milli oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan MR görüntülemesi ve sonrasında çıkan sonuçlar, her Fenerbahçeli için endişe verici. 28 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi. Fenerbahçe camiası, Çağlar Süoyüncü’nün en kısa sürede sahalara döneceğini umuyor.

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