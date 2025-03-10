Fenerbahçeli Cevdet Ege Mutlu'nun Olimpiyat Hedefi: 2028 Los Angeles

Cevdet Ege Mutlu, Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı ve 2028 Olimpiyatları için iddialı hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:39
Fenerbahçeli Cevdet Ege Mutlu'nun Olimpiyat Hedefi: 2028 Los Angeles

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na dikti. 7-9 Mart tarihleri arasında Meriç Nehri'nde düzenlenen etkinlikte 23 yaş altı erkekler tek çifte, dört çifte ve büyükler tek çifte kategorilerinde üç altın madalya kazanarak sezona harika bir başlangıç yaptı.

7 yıldır kürek sporuyla ilgilenen ve 3 yıl önce milli takıma seçilen Mutlu, 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek çifte kategorisinde de altın madalya kazandı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı ve kürsüde yer almayı hedefleyen milli sporcu, bu hedefini gerçekleştirmek için büyük bir azimle çalışıyor.

Yoğun Hazırlık Süreci

Cevdet Ege Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvede kalmak için gösterdiği özveriyi vurgulayarak, "Yılın 10 ayını kamplarda geçiriyoruz. Eve çok sınırlı sürelerde uğruyoruz. Özellikle kış aylarında yüksek tempoda yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bu çalışmaların hepsi zorlu ama keyifli oluyor" şeklinde konuştu.

Kürek sporunun kendisine kattıklarından bahseden Mutlu, "Kürek sporu, karakterimi açığa çıkardı. Arkadaşlıklarımı ve yaşamımı inşa etti. Öz güvenimi ve cesaretimi kürek çekerek kazandım. Milli formayı uzun yıllar giymek ve büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Olimpiyat Hayali ve Hedefler

Her sporcunun hayalini kurduğu olimpiyatlara katılmayı hedefleyen Mutlu, son 2 yıldır 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıları tekrarlamayı arzuladığını belirtti. Mutlu, bu yıl da birincilik elde etmeyi umduğunu ifade ederek, "Milli takımda olmak çok gurur verici. İnsanların bize bakışı ve 'milli bir değer' olarak görmeleri bu duyguyu çok güzel hissettiriyor. En büyük hedefim 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Çok hevesliyim. Umarım bunu başarırım" diye konuştu.

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege...

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na dikti.

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege...

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na dikti.

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