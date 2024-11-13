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Fenerbahçeli Futbolcular, Eğitim Bursu Sahibi Çocuklarla Buluştu

Fenerbahçe, eğitim bursu alan çocukları teknik direktör Mourinho ile bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:02
Fenerbahçeli Futbolcular, Eğitim Bursu Sahibi Çocuklarla Buluştu

Fenerbahçeli Futbolcular, Eğitim Bursu Sahibi Çocuklarla Buluştu

Fenerbahçe Futbol Takımı, sarı-lacivertli kulübün iki sezondur sürdürdüğü geleneksel eğitim bursu programı çerçevesinde çocuklarla bir araya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte, eğitim bursu alan çocuklar teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla buluştu.

Mourinho ile Keyifli Anlar

Mourinho ile oyuncular, antrenman öncesi sohbet ettikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Hataylı depremzede çocukların tesislere gelememesine rağmen, onların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar Mourinho'ya armağan edildi.

Teşekkür ve Duygusal Anlar

Portekizli teknik adam, çocuklara teşekkür ederek, onlardan gelen bu anlamlı hediyeleri saklayacağını belirtti. Fenerbahçe, bu sezon eğitim bursu projesini "Çocuklar için hayallerimiz bir" sloganıyla hayata geçirmişti. Projenin ilk adımı Mourinho'nun yazdığı mektupla atılırken, futbolcular da kampanyaya destek vermişti.

Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğiyle başlatılan burs kampanyası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için önemli bir destek olmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Fenerbahçeli Futbolcular, Eğitim Bursu Sahibi Çocuklarla Buluştu

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