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Fenerbahçeli Rodrigo Becao Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, RAMS Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra yurt dışında ameliyat oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:03
Fenerbahçeli Rodrigo Becao Ameliyat Oldu

Rodrigo Becao Ameliyat Geçirdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, geçtiğimiz günlerde RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Becao'nun yurt dışında gerçekleştirilen ameliyatı sırasında ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı yapıldı.

Ameliyat sonrası başarılı bir süreç geçiren futbolcunun rehabilitasyon süreci ise başlamış durumda. Fenerbahçe camiası, Rodrigo Becao'nun en kısa zamanda sahalara dönmesini bekliyor.

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