Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.