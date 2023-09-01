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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Kısa sürede gündem olan tartışmada Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.

DANİMARKA LİGİ'NDE LİDER NORDSJAELLAND

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda rakibi olan Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşleştiği Nordsjaelland'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, puan cetvelini paylaşarak 'Bu takımı tanımıyoruz' diyen Galatasaraylılara cevap verdi.

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