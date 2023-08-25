Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takımına veda etti

Lig heyecanının başlamasıyla takımların transfer süreçleri de hızlandı. Fenerbahçe kalecisinden vazgeçti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTAY BAYINDIR TAKIMINA VEDA ETTİ

Sarı lacivertliler sık sık yaptıkları transferlerle gündeme gelmeye devam ederken Altay Bayındır takımına veda etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanla devam ederken yeni maç öncesinde büyük bir gelişme yaşandı.





Altay Bayındır Manchester United ile anlaşmaya vardı ve Twente karşılaşmasından önce sahanın ortasında taraftarlara veda etti. Altay Bayındır sahanın ortasına geldiğinde stadyumda 'Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır, yolun açık olsun, kalbimiz seninle' anonsu da yapıldı. Kalecinin önümüzdeki günlerde yeni takımıyla anlaşma imzalaması bekleniyor.