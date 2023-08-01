Fenerbahçe'nin iki yeni gözdesi sonunda İstanbul'da

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosuna iki yeni ismi daha dahil etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi Temmuz ayında sona eren ve yeni sözleşme için anlaşmaya varılan Miha Zajc ile Sassuolo'dan transfer edilen Mert Müldür, sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.



3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME ANLAŞMASINA VARILDI





Fenerbahçe yönetimi, dün yaptığı açıklamada Miha Zajc ve Mert Müldür transferleri konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını duyurmuştu.