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Fenerbahçe'nin iki yeni gözdesi sonunda İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin iki yeni gözdesi sonunda İstanbul'da
Fenerbahçe gece yarısı transfer harekatıyla iki önemli ismi kadrosuna kattı! Yıldız futbolcular İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli renklere katıldı. İşte o iki isim...

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosuna iki yeni ismi daha dahil etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi Temmuz ayında sona eren ve yeni sözleşme için anlaşmaya varılan Miha Zajc ile Sassuolo'dan transfer edilen Mert Müldür, sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe yönetimi, dün yaptığı açıklamada Miha Zajc ve Mert Müldür transferleri konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını duyurmuştu. 

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