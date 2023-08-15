Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic

Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde ilk hedefi, Dominik Livakovic olarak belirlendi. Ancak, Manchester United ile yolları ayrılan De Gea'nın da adı Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol eldiven, eski takım arkadaşı Fred'in Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı. De Gea, fotoğrafa yaptığı yorumda, 'Büyük oyuncusun' ifadesini kullandı. Bu yorum sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'a çağrıda bulunarak De Gea'nın transferinin öncelik belirlenmesi gerektiğini belirtti.