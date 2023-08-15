  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic

Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic
Fenerbahçe'nin kaleci transferinde ilk hedefi, Dominik Livakovic olarak belirlendi. Ancak, Manchester United ile yolları ayrılan De Gea'nın da adı Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol eldiven, eski takım arkadaşı Fred'in Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı.

Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde ilk hedefi, Dominik Livakovic olarak belirlendi. Ancak, Manchester United ile yolları ayrılan De Gea'nın da adı Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol eldiven, eski takım arkadaşı Fred'in Fenerbahçe antrenmanında çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı. De Gea, fotoğrafa yaptığı yorumda, 'Büyük oyuncusun' ifadesini kullandı. Bu yorum sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'a çağrıda bulunarak De Gea'nın transferinin öncelik belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Spor
Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etmek için Milan ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etmek için Milan ile anlaşma sağladı
Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaştı
Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaştı
Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi
Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi
Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor
Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor
Galatasaray, Sergio Ramos ile Temaslarını Sıklaştırdı
Galatasaray, Sergio Ramos ile Temaslarını Sıklaştırdı
40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
Şenol Güneş'ten TFF'ye zehir zemberek sözler
Şenol Güneş'ten TFF'ye zehir zemberek sözler