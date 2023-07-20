Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Wilfried Zaha'dan anlamlı paylaşım
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Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın son paylaşımı büyük ses getirdi. Paylaşımında kafasının karıştığını belirten emoji kullanan futbolcuya, sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi. Zaha'nın paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerine görüntülenme aldı. Fenerbahçe taraftarları yorumlarla futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın son paylaşımı büyük ses getirdi.
Paylaşımında kafasının karıştığını belirten emoji kullanan futbolcuya, sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK
Zaha'nın paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerine görüntülenme aldı. Fenerbahçe taraftarları yorumlarla futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
Zaha'nın paylaşımı
10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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