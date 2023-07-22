Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao sonunda İstanbul'da

Yaz transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz günlerde Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yla ile anlaştı. Detaylar haberimizde…







FENERBAHÇE'NİN, UDİNESE'DEN TRANSFER ETTİĞİ RODRİGO BECAO İSTANBUL'A GELDİ

Transfere en çok istekli takım olan Fenerbahçe, bir isim daha ile anlaştı. Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu imzala işlemlerini tamamlayıp İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanmak için oldukça iddialı bir hamleyle Rodrigo Bekao'yu İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin Udinese'den Rodrigo Bekao'dan yeni transferi İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Sarı-Lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Kariyerine 2017 yılında Brezilya'nın Bahia eyalet takımında başlayan Becao, takıma altyapıdan katıldı.

Bahia formasıyla 11 maça çıkan futbolcu, 2018 yılında Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak gitmişti.

Profesyonel kariyerine Bahia'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova ile kiralık sözleşme imzalamıştı. İtalya Serie A takımlarından Udinese, Rusya'da geçirdiği bir yılın ardından Beccao ile beş yıllık anlaşma imzaladı. Becao, 2019'dan beri Udinese'de oynuyor.