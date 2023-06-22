  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Fenerbahçe'ye Final Organizasyonu Cezası

Fenerbahçe'ye Final Organizasyonu Cezası

Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye Final Organizasyonu Cezası
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen final organizasyonunda cezalandırıldı.

Istanbul Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nin taraftarların neden olduğu saha olayları 84 bin ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 para cezası verildiği hatırlatıldı.

Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk. TFF’nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası Finali Sonrası Para Cezası
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası Finali Sonrası Para Cezası