Fenerbahçe'ye transfer olan Szymanski açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtti

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Szymanski, sarı-lacivertli ekibin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerin teklifinin ardından transfer sürecinin bir an önce tamamlanmasını istediğini vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu 'Fenerbahçe'nin beni istemesi, benim açımdan büyük bir anlam ifade ediyordu. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum.' dedi.

Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini dile getirdi

'Şunu biliyordum ki Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini ve bu hissi yaşamanın önemli olduğunu dile getiren Polonyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Benim buraya gelmemdeki ana sebep bu diyebilirim. Aynı şekilde başkanımızla da görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirdim. Keza sportif direktörümüzle de konuşmalar yaptık. Ben o konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olabileceğimi hissettim. Benim için bu gerçekten çok önemliydi. Dolayısıyla bu saymış olduğum iki sebep benim Fenerbahçe’ye gelmemdeki ana faktörler oldu.'

Transfer sürecinin uzadığını vurguladı

Transfer sürecinin uzadığını, buna karşın kendisinin bir an önce takımla birlikte antrenmanlara başlamak istediğini vurgulayan Szymanski, vize problemi nedeniyle Rusya kampına katılamadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu ifade etti

Adaptasyon sürecini çok hızlı şekilde geçirdiğini kaydeden Szymanski, 'Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir aile olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Buradaki ortam, takım arkadaşlarım, herkes bana yardımcı oluyor. Zaten bir futbolcu için yeni takımına gitmeden önce istediği şeyler de takım arkadaşlarının ona yardımcı olması, açık olmasıdır. Bu da bana göre en iyi şeylerden bir tanesi ki ben de bunu iyi bir şekilde görüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Orta sahada 10 ve 8 numara pozisyonlarında oynadığını belirtti

Orta sahada 10 ve 8 numara pozisyonlarında oynadığına dikkati çeken Szymanski, 'Kanatlarda oynadığım da oluyor ama açıkçası kenarlarda oynamaktan pek haz etmiyorum. Daha çok orta saha orjinli bir futbolcuyum. 10 numara ya da 8 numara arasında benim için fark yok, ikisinde de oynayabiliyorum. Futbol karakteri olarak savaşmayı, pres yapmayı ve koşmayı seven bir futbolcuyum. Takımım için en iyisini sergilemeye çalışan bir oyuncuyum.' şeklinde konuştu.

Lionel Messi'yi örnek aldığını söyledi

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi örnek aldığını da dile getiren Szymanski, 'Messi bana göre dünyadaki en iyi futbolcu. Belki de sol ayaklı olduğu için onu çok daha fazla seviyorum. Oyun tarzını çok beğendiğim bir futbolcu. Kendisi sahada çok zeki ve ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu. Benim tercihim Messi ama elbette ki Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından biri. Buna şüphe yok ama benim tercihim Messi.' diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Sebastian Szymanski, 'Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum beni çok iyi karşıladılar, bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Ben de bu anlamda kendimi mutlu hissettim. Sezon uzun ve zorlu. Dolayısıyla onların desteklerine ihtiyacımız var. Umarım nerede oynarsak oynayalım desteklerini her zaman hissederiz ve umuyorum ki hep birlikte harika bir sezon geçiririz.' ifadelerini kullandı.