Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası Finali Sonrası Para Cezası

Sarı-lacivertli kulüpten mevzu ile ilgili yapılmış olan açıklamada, "Futbol takımımızın 11 Haziran 2023 tarihinde Medipol Başakşehir ile rol aldığı Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında kulübümüz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.

PFDK tarafından 'Fenerbahçe'nin, taraftarlarının yol açtığı saha olayları nedeni ile 84 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile ise de kulübümüzün 84 bin TL ve 237 bin 500 TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, herhangi bir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir defa daha tanık olduk. TFF'nin ilgili kurumunun verilmiş olan bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz" denildi.