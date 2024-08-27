Ferdi Kadıoğlu Brighton'a Transfer Oldu

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye Transfer Oldu

Fenerbahçe, milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten Resmi Açıklama

Fenerbahçe Futbol AŞ, Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildiride, "Profesyonel futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun mevcut sözleşmesinin 30.000.000 avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ek Stipüller ve Bonuslar

Ayrıca, sarı-lacivertli kulüp, transfer bedeline ek olarak oyuncunun performansına bağlı olarak Brighton’ın azami 5 milyon avro bonus ödemesi yapacağını ve futbolcunun başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda Brighton'ın elde edeceği transfer bedelinin %10'unun Fenerbahçe’ye ait olacağını da duyurdu.