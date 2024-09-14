Ferdi Kadıoğlu Brighton'da Debüt Etti

Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton Macerası Başladı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile olan kariyerine yeni bir başlangıç yaptı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, Ipswich Town ile karşı karşıya geldi.

İlk Maçta Puan Paylaşıldı

American Express Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu mücadele, Kadıoğlu'nun yeni takımında forma giydiği ilk maç olma özelliğini taşıyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Oyun Süresi

Sezonun başında Fenerbahçe'den Brightona transfer olan Ferdi, maça 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine dahil oldu. Bu oyuna girişi, milli futbolcunun Brighton'daki kariyerinin başlangıcını simgeliyor.