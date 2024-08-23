Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile Transfer Görüşmeleri İçin İngiltere'de

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'ye Transfer Görüşmeleri İçin Gitti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Kulübü ile transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek amacıyla İngiltere'ye seyahat etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gitmiştir," ifadeleri yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu’nun ismi, bir süredir İngiliz kulübü ile anılmakta ve bu transfer süreci spor camiasında merakla takip edilmektedir.