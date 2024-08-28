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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Etti

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye veda ederek Brighton'a transfer olduğunu duyurdu ve sarı-lacivertli taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:29
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Veda Etti

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye Duygusal Bir Veda Gerçekleştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye veda ederek büyük bir duygusal an yaşadı. Kulüp ve taraftarları için hissettiklerini paylaşan milli futbolcu, FB TV'ye verdiği röportajda, "Bu an benim için ve kulübümüz için zor ama bazen ayrılıklar da yaşanıyor. Herkese, yıllar boyunca gösterdikleri destek için teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe Günlerinin Değeri

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki 6 yıllık serüvenini değerlendirirken, "İlk sözleşmemi imzaladığımda gurur duymuştum. Bir büyük kulüpte oynayabilmek harikaydı. İlk yılımda yalnızca bir maç oynayabilmiştim ama bu tecrübeler beni geliştirdi," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörlere Teşekkür

Kadıoğlu, birlikte çalıştığı teknik direktörlere de teşekkür etti. Vitor Pereira ve Ersun Yanal gibi isimlerin kendisi için önemli birer mentör olduğunu belirten Kadıoğlu, "Bu kararın kolay olmadığı bilincindeyim fakat şu anda en iyi opsiyon bu gibi görünüyor," diyerek transfer durumunu değerlendirdi. Ayrıca, bu transferin Türkiye Ligi için önemli bir rekor olacağına da dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe taraftarlarına son olarak, "Kalbimde daima yer alacaksınız" şeklinde duygusal bir mesaj gönderdi.

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