Ferdi Kadıoğlu'nun Golü Yeterli Olmadı: Liverpool, Brighton'ı Devirerek Zirveye Yükseldi

Ferdi Kadıoğlu'nun İlk Golü Nasıldı?

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Brighton ile karşı karşıya geldi. Müsabakada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takımının ilk 11'inde yer alarak maça başladı ve 14. dakikada güzel bir gol atarak Brighton'ı 1-0 öne geçirdi.

Maçın Gelişimi

Bu golle birlikte, Ferdi, Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Ancak, ev sahibi Liverpool bu duruma kayıtsız kalmadı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda Liverpool, maçta geri dönme çabası gösterdi. 69. dakikada Cody Gakpo, ardından 72. dakikada Muhammed Salah ile gelen goller sonucunda Liverpool, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 25'e yükselirken, Brighton 16 puanda kaldı.

Manchester City'nin Hüsranı

Bu hafta zirvede yer alan Manchester City, Bournemouth deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı, 9. dakikada Antoine Semenyo ve 64. dakikada Evanilson'un golleriyle 2-0 geriye düştü. Josko Gvardiol 82. dakikada farkı 1'e indirse de, City son dakikalarda beraberlik golü bulamadı. Böylece Manchester City, sezonun ilk mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu kaybetti. Bournemouth ise puanını 15'e yükseltti.