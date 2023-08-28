Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 15 gün sahalarda olamayabilir

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Twente maçında yaşadığı sakatlık sonucu 2 hafta sahalardan uzak kalabilir. Kulüp, yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Maçtaki sakatlık sonrası yaşanan bu gelişme, oyuncunun bir süre daha forma giyemeyeceğini gösteriyor. İşte detaylar...





FERDİ KADIOĞLU 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Fenerbahçe, Twente maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, UEFA Konferans Ligi Play off turundaki Twente maçı sonrasında ağrı şikayetleri yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR çekildiği belirtildi. Yapılan görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. Fenerbahçe, Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.

Bu sakatlık nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nun yaklaşık 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun tedavi süreci başlamış olsa da, tam anlamıyla iyileşene kadar sahalara dönmesi biraz zaman alabilir.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, bu sakatlıkla takımının gelecek maçlarında forma giyemeyebilir. Kulüp ve taraftarlar, Ferdi'ye sağlıklı bir iyileşme dileyerek, en kısa zamanda sahalara dönmesini umut ediyor. Bu tür sakatlıklar futbol dünyasının bir parçası olsa da, oyuncuların sağlığının öncelik olduğu unutulmamalı. Ferdi Kadıoğlu'nun tedavi sürecinin başarılı geçmesi ve tekrar oyuna dönmesi dileğiyle, tüm futbolseverler tarafından destekleniyor.