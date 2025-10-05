Fermin Aldeguer, Endonezya Grand Prix'sini Kazandı

Fermin Aldeguer, Mandalika'da 41:07.651'lik süresiyle Endonezya GP'sini kazanarak ilk MotoGP zaferine ulaştı; Acosta ve Alex Marquez podyumda.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:21
Mandalika'da kariyerinin ilk MotoGP zaferi

BK8 Gresini Racing takımının İspanyol pilotu Fermin Aldeguer, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'ini kazandı.

Sezonun 18. mücadelesi, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini 41 dakika 07.651 saniye ile birinci sırada geçen Aldeguer, kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Aldeguer, 20 yaş 183 günle MotoGP'de etap kazanan en genç ikinci sporcu olarak tarihe geçti. Bu alanda rekor, 20 yaş 63 günle Marc Marquez'e ait.

Red Bull KTM takımından Pedro Acosta, Aldeguer'in 6.987 saniye gerisinde ikinci olurken, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez liderin 7.896 saniye arkasında podyumun üçüncü basamağını aldı.

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta Japonya'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Sezonun 19. yarışı Avustralya Grand Prix'i 19 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 362

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 254

5. Pedro Acosta (İspanya): 215

