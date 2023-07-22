Fernandao'dan Türkiye'ye kesin dönüş: 1. Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor yeni ataklarıyla herkesin gündeminde yer alıyor. Fernandao geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FERNANDAO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ümraniyespor geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmişti ve yeni sezonda yükseliş sağlayabilmek için çalışmalarına hızla başladı. Daha önce Bursaspor, Fenerbahçe takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Fernandao ile anlaşma sağlandı.





2013-2014 sezonlarında Süper Lig'e gelen ünlü futbolcu 2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan Pro Lig takımı olan Al Wehda'ya transfer olmuştu. Ünlü futbolcu son olarak Brezilya Serie B takımı olan Tombenge MG takımında forma terletti.