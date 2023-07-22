Fernandao'dan Türkiye'ye kesin dönüş: 1. Lig ekibiyle anlaşmaya vardı
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Bütün ligler 2023-2024 sezonu için çalışmalarına devam ediyor. Ümraniye atak yaptı! Tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor yeni ataklarıyla herkesin gündeminde yer alıyor. Fernandao geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FERNANDAO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Ümraniyespor geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmişti ve yeni sezonda yükseliş sağlayabilmek için çalışmalarına hızla başladı. Daha önce Bursaspor, Fenerbahçe takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Fernandao ile anlaşma sağlandı.
2013-2014 sezonlarında Süper Lig'e gelen ünlü futbolcu 2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan Pro Lig takımı olan Al Wehda'ya transfer olmuştu. Ünlü futbolcu son olarak Brezilya Serie B takımı olan Tombenge MG takımında forma terletti.
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