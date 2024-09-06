Ferrari'de Teknik Direksiyon Değişti: Loic Serra Göreve Başladı

Ferrari'nin Yeni Teknik Yapısı

Ferrari, son günlerde teknik departmanında yaptığı önemli değişiklikleri duyurdu. Şirket, Loic Serra'nın yeni teknik direktör olarak atanmasıyla birlikte stratejik bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyor.

Loic Serra'nın Göreve Başlangıcı

Geçtiğimiz yıl Ferrari ile anlaşan Serra, zorunlu bekleme sürecinin ardından 1 Ekim'de resmi olarak takıma katılacak. Daha önce Mercedes'te önemli başarılar elde eden Serra, Enrico Cardile'nin ayrılmasının ardından kritik bir pozisyon üstlenecek.

Yeni Teknik Yapı

Ferrari, yeni teknik yapısını duyururken, Serra'nın şasi sorumlu teknik direktörü olarak atandığını açıkladı. Serra, görevine başlamasıyla birlikte doğrudan takım patronu Frederic Vasseur'e rapor verecek.

Serra'nın Yönetiminde Olacak Departmanlar

Serra'nın liderliğine girecek departmanlar arasında, Fabio Montecchi tarafından yönetilen şasi proje mühendisliği, Marco Adurno tarafından yürütülen araç performansı ile Diego Tondi'nin aerodinami departmanı yer alıyor. Ayrıca, pist mühendisliği ve sportif direktörlük görevlerini yürüten Diego Ioverno tarafından yönetilen şasi operasyonları da Serra'nın denetimi altında olacak. Bu durum, Ferrari'nin teknik yapısının büyük ölçüde Serra'nın kontrolünde olacağını gösteriyor.

Güç Ünitesi Yönetimi

Güç ünitesinden sorumlu teknik direktör Enrico Gualtieri, görevine devam ederken, doğrudan Frederic Vasseur'e rapor vermeye devam edecek.

Formula 1 ve İtalya GP

Bütün bu gelişmeler, Ferrari'nin Formula 1 sahnesinde daha rekabetçi bir performans sergilemesini amaçlayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Takımın hedefi, önümüzdeki İtalya GP'sinde başarılı sonuçlar almak.