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Fethi Heper Anısına Futbol Maçlarında Saygı Duruşu

Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 13-17 Şubat tarihlerinde futbol maçlarında saygı duruşu düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:20
Fethi Heper Anısına Futbol Maçlarında Saygı Duruşu

Fethi Heper Anısına Futbol Maçlarında Saygı Duruşu

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Fethi Heper'in vefatı dolayısıyla futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Eskişehirspor'un eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Heper, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

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