Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Akrobasi ve Yarasa Adam Şovu

Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle sürüyor.

Gösterilerde heyecan dorukta

Festivalin dördüncü gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı. Akrobasi pilotlarının gökyüzündeki performansları, etkinlik alanına kurulan ekrandan takip edildi.

Babadağ'dan görsel şölen

Babadağ'daki pistlerden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde adeta görsel bir şölen sundu. Seyirciler, hem canlı gösterileri hem de alandaki dev ekrandan anlık görüntüleri izleme imkanı buldu.

Organizasyon ve kapanış

Etkinlik, Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenleniyor. Festival, yarın yapılacak F-16 geçişinin ardından sona erecek.

